Studenten TU Eindhoven presenteren 's werelds eerste zonne-ambulance: Stella Juva

EINDHOVEN - Studententeam Solar Team Eindhoven van de TU Eindhoven presenteert vandaag met Stella Juva ’s werelds eerste ambulance die volledig rijdt én werkt op de energie van de zon. De zonne-ambulance is ontworpen om medische zorg bereikbaar te maken voor mensen in de meest afgelegen gebieden. Hier beperken slechte wegen en een gebrek aan brandstof of elektriciteit de toegang tot zorg.

Duurzame energie sleutel tot zorg

Het Solar Team Eindhoven wil op deze manier niet alleen de transitie naar een duurzamere toekomst versnellen, maar ook sociale impact maken door de toegang tot zorg te verbeteren. “We hebben ons laten inspireren door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die ernaar streven om goede gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken”, legt teammanager Mathijs van Gerven uit. Voor de ontwikkeling van Stella Juva ging het studententeam in gesprek met internationale gezondheidsorganisaties, zoals Amref Health Africa, voorheen bekend als Flying Doctors.

“Samen met gezondheidsorganisaties ontwikkelen we een voertuig dat aansluit bij de praktijk. We hopen de toegang tot zorg te verbeteren en verduurzamen”, zegt Yarno Basten, partnerships manager van Solar Team Eindhoven. “Zo willen we zorgverleners, bedrijven en andere organisaties inspireren om met technologie sociale impact te maken. Als 23 studenten dit in een jaar kunnen realiseren, laat dat zien wat er mogelijk is wanneer de technische industrie en maatschappelijke organisaties samenwerken.”

“Voor miljoenen mensen is goede zorg nog altijd buiten bereik. Toegang tot zorg mag niet afhangen van de vraag of er een stopcontact of brandstof beschikbaar is. Amref Health Africa werkt al bijna 70 jaar aan betere en bereikbare gezondheidszorg in Afrika. In afgelegen gebieden leggen zorgverleners soms grote afstanden per fiets af en is betrouwbare energie niet vanzelfsprekend. Dit is juist essentieel om bijvoorbeeld vaccins gekoeld te houden of medische apparatuur te kunnen gebruiken”, zegt Femke Maurits, partnerships manager van Amref Health Africa in Nederland. “Daarom zijn we trots om samen met Solar Team Eindhoven te verkennen hoe innovatie op zonne-energie de zorg dichter bij mensen kan brengen die daar nu nauwelijks toegang toe hebben."

Geen traditionele ambulance

Stella Juva wekt energie op via de zonnepanelen op het dak en gebruikt deze energie om zowel te rijden als medische apparatuur van stroom te voorzien. Op een zonnige dag kan de zonne-ambulance naar verwachting 715 kilometer rijden. Hierdoor is de medische hulpverlening niet afhankelijk van laadpunten.

Stella Juva is niet ontworpen als een traditionele ambulance. Waar een reguliere ambulance patiënten naar een ziekenhuis vervoert, brengt Stella Juva de zorg juist naar de mensen toe. Hierdoor kunnen zorgverleners onder meer bloedonderzoek uitvoeren, mensen screenen op ziekten zoals tuberculose en malaria, vaccinaties geven en zwangerschapsecho’s uitvoeren. Zo kunnen veelvoorkomende aandoeningen tijdig worden vastgesteld en behandeld, ook op de meest afgelegen locaties.

Testen in Kenia

Solar Team Eindhoven reist in augustus naar Kenia. Daar test het team Stella Juva op plekken waar het voertuig in de toekomst ingezet zou kunnen worden. In verschillende afgelegen gebieden worden zorgsituaties nagebootst, zoals de behandeling van mensen met tuberculose. Zo onderzoekt het team hoe effectief de zonne-ambulance in de praktijk werkt. Tijdens deze test wilt het team twee veldlocaties bezoeken, waar het behandelen van patiënten wordt gesimuleerd. Tegelijkertijd verwacht het team met Stella Juva honderden kilometers af te leggen, volledig op de energie van de zon.