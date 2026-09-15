Amalia, Alexia en Laurentien in het groen op Prinsjesdag

Prinses Amalia en prinses Alexia hebben dinsdag op Prinsjesdag allebei voor een groene jurk gekozen. Amalia verscheen in olijfgroen, terwijl haar jongere zus een diepe flessengroene tint draagt. Prinses Ariane koos voor een contrast met haar zussen en draagt robijnrood, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekend.

Amalia draagt een olijfgroene rechte japon met draperie en een aansluitende cape. Alexia koos voor een lange jurk in een diepe flessengroene tint, met een vallende tweedelige cape. Beide prinsessen maken hun outfit af met een bijpassende haardecoratie, waarbij Alexia voor een hoed koos. Ook prinses Laurentien koos voor groen. Zij draagt een japon van sparrengroene faillezijde.

Prinses Ariane draagt een robijnrode kolomjapon van een wollen crêpe. De jurk heeft een geborduurde cape in dezelfde kleur en de prinses draagt een bijpassende haardecoratie. Het is voor de 19-jarige prinses haar tweede Prinsjesdag. Alexia woont de rijtoer en troonrede voor de vierde keer bij en Amalia voor de vijfde keer.

Koningin Máxima koos voor een rok van taftzijde in gebroken wit met daarop een zwarte blouse en een bijpassende haardecoratie. Máxima en haar drie dochters dragen allemaal het Ordelint en de Ster van het Grootkruis van de Nederlandse Leeuw.

Koning Willem-Alexander draagt een jacquet met een grijs vest en het draaginsigne Ridder Militaire Willems-Orde. Prins Constantijn verscheen eveneens in jacquet met grijs vest.