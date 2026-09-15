Koninklijk gezelschap komt aan bij schouwburg voor troonrede

Koning Willem-Alexander is aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar hij de troonrede zal voorlezen. Hij kwam aan in de glazen koets met koningin Máxima en prinses Amalia.

In de stoet reden ook prinses Alexia, prinses Ariane, prins Constantijn en prinses Laurentien mee. Zij zaten in de gala-glasberline en arriveerden iets eerder bij de schouwburg. Het is de tweede keer dat prinses Ariane erbij is.

De zogeheten Verenigde Vergadering, waarin de troonrede wordt voorgelezen, is al enkele jaren in de Haagse schouwburg. De bijeenkomst vindt normaal gesproken plaats in de Ridderzaal, maar die is dicht door een verbouwing.

Na afloop gaat de koninklijke familie via dezelfde route terug naar Paleis Noordeinde, waar de balkonscène volgt.