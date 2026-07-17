Amalia in augustus aanwezig bij opening WK paardensport in Aken

Prinses Amalia is dinsdag 11 augustus aanwezig bij de opening van de Wereldkampioenschappen van de internationale paardensportorganisatie FEI in Aken. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag bekend. Het evenement vindt plaats in het Allianz Park en duurt tot en met 23 augustus.

Tijdens het toernooi wordt in alle zes disciplines van paardensport - dressuur, eventing, mennen, para-dressuur, springen en voltige - gestreden om de wereldtitel. Bij de openingsceremonie zullen de Koninklijke Stallen van Denemarken, Groot-Brittannië en Nederland zich presenteren. Ook de gouden medaillewinnaars van 2006, onder wie Anky van Grunsven en Jos Lansink, zijn hierbij aanwezig.

Het Koninklijk Staldepartement toont tijdens de opening de Crème Calèche uit 1898. Dit rijtuig was een geschenk van koningin Emma aan haar dochter Wilhelmina, ter ere van haar troonsbestijging in dat jaar. Verder werd het rijtuig volgens de RVD ook in 1966 gebruikt voor de verloving van prinses Beatrix en prins Claus en in 1994 voor toenmalig kroonprins Willem-Alexander bij de openingsceremonie van de Wereldruiterspelen in Den Haag.