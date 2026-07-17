Trainer Van den Brom denkt dat Hilgers vertrekt bij FC Twente

ENSCHEDE (ANP) - Verdediger Mees Hilgers keert volgens trainer John van den Brom niet meer terug bij FC Twente. Dat zei hij vrijdag in gesprek met ESPN.

"Ik heb Mees al heel lang niet gezien en gesproken", aldus Van den Brom. "Ik weet wel dat hij gewoon een contract bij de club heeft. Hij komt niet opdagen."

Hilgers wilde vorig jaar zomer vertrekken bij FC Twente en ging niet akkoord met voorstellen om zijn contract te verlengen. Door moeizame contractonderhandelingen en een kruisbandblessure kwam de Indonesische international afgelopen seizoen helemaal niet in actie voor de Enschedeërs. Hilgers heeft nog een contract voor een jaar.

"Je kijkt ook altijd naar het menselijke. Mees is hier van kleins af aan begonnen. Het is zijn club", zegt Van den Brom. "Je wil altijd dat spelers, waar ze ook naartoe gaan, de deur op een goede manier achter zich dichttrekken. Daar is op dit moment nog niet echt sprake van. Nee, ik denk niet dat er nog een weg terug is. Maar dat heeft niets met mij te maken. Als ik hoor hoe dat gaat, verwacht ik hem niet terug."