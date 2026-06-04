Andrew Mountbatten-Windsor is donderdag door de Britse pers gefotografeerd met een grote blauwe plek op de rechterkant van zijn gezicht. De jongere broer van koning Charles werd vastgelegd toen hij in een auto stapte voor zijn huis in Marsh Farm in Norfolk.

Volgens The Telegraph heeft de blauwe plek onder de wang van Andrew te maken met een medische aandoening. De Britse krant meldt dat er "geen drama" aan ten grondslag ligt. De 66-jarige Andrew heeft zich sinds zijn arrestatie in februari amper in het openbaar vertoond. Hij werd toen op zijn verjaardag opgepakt op verdenking van ambtsmisbruik.

De voormalige prins woont sinds februari op landgoed Sandringham, nadat Charles zijn koninklijke titels had ingetrokken en hij de Royal Lodge moest verlaten. Andrew wordt ervan verdacht vertrouwelijke informatie te hebben gedeeld met veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.