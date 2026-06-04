WILLEMSTAD (ANP) - Dick Advocaat, de bondscoach van de voetballers van Curaçao, kijkt uit naar de 'uitzwaaiwedstrijd' van zaterdag tegen Aruba. "Het wordt tijd dat we weer een keertje winnen. We zijn er klaar voor", sprak de 78-jarige Hagenaar donderdagmiddag (lokale tijd) tijdens een persconferentie in het Corendon Resort.

Curaçao verloor zaterdag in een oefenwedstrijd met 4-1 van Schotland. "We stonden goed. Maar als je een rode kaart oploopt, dan maken we het onszelf heel moeilijk." Volgens hem speelde ook mee dat de scheidsrechter 'heel slecht' was. De speler die rood kreeg, was oud-PSV'er Jürgen Locadia.

Advocaat gaf aan een fitte ploeg te hebben gezien in Glasgow. Dat is volgens hem ook nodig om goed te presteren op het WK. "Met de kwalificatie hebben we het onmogelijke mogelijk gemaakt. We kunnen het iedereen moeilijk maken, ook in de lastige poule van het WK." Zijn doel is zo goed mogelijk voorbereid aan te kunnen treden tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. "Ons doel is een ronde verder te komen. Daar gaan we voor."