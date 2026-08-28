AURORA zal koning Harald nooit vergeten

De Noorse zangeres AURORA zal de vrijdag overleden koning Harald nooit vergeten. "Een koning als u zal worden herinnerd. Een bescheiden man. De grootvader van onze natie", schreef de zangeres bij een foto met Harald.

Volgens AURORA was Harald een "vriendelijke en bescheiden ziel" die achter zijn land stond. "Ongeacht afkomst, wie we zijn, onze religieuze overtuiging of seksuele geaardheid, we wisten dat u ons allemaal respecteerde", aldus de artiest. "U herinnerde ons eraan dat Noorwegen van iedereen is. U herinnerde ons eraan dat we elkaar nodig hebben."

De 30-jarige zangeres zal ook Haralds woorden na de terreuraanslag op 22 juli 2011 nooit vergeten. "U huilde toen wij huilden. Uw woorden boden troost aan de overlevenden en aan de mensen die rouwden om hun dierbaren. U zei: je hebt niet voor niets een stem, gebruik die. Ik beschouw dat als een heel belangrijke waarheid."