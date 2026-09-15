Beatrix steekt duim omhoog naar koninklijke stoet Prinsjesdag

Prinses Beatrix heeft dinsdag vanachter een raam van de Raad van State haar duim omhoog gedaan toen de koninklijke stoet bezig was met de terugrit naar Paleis Noordeinde voor de balkonscène. Ook was op beelden te zien dat ze weer enthousiast zwaaide naar de rijtuigen met de koninklijke familie.

De 88-jarige prinses zwaaide eerder vandaag ook al naar de stoet toen ze vertrokken richting de Koninklijke Schouwburg. Sinds de troonwisseling in 2013 is de voormalige koningin al op verschillende plekken tijdens de koninklijke stoet te vinden om de menigte toe te juichen. Vorig jaar keek ze ook al toe vanuit de Raad van State.