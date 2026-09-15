D66'er Paternotte hoopt dat oppositie 'uitgestoken hand' aanneemt

DEN HAAG (ANP) - Jan Paternotte, de fractieleider van coalitiepartij D66 in de Tweede Kamer, hoorde een "uitgestoken hand" in de troonrede die de koning uitsprak. "Ik ga proberen om hem zo ver mogelijk uit te steken, zodat iemand hem ook aanneemt." Dat de oppositie tot nu toe niet enthousiast is over de uitgelekte begrotingsplannen, lijkt hem geen zorgen te baren. "Er zal altijd wel kritiek zijn, dat hoort er ook een beetje bij."

De politicus benoemde ook dat de coalitie van D66, VVD en CDA geen meerderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer en dus steun nodig heeft van de oppositie om de begrotingen goedgekeurd te krijgen. Hij vindt dat het kabinet goed naar de wensen uit de oppositie heeft geluisterd. "Het is nog nooit geweest dat er zoveel ideeën van de oppositiepartijen in die rijksbegroting staan", aldus Paternotte.