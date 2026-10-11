Belgisch koningspaar hartelijk ontvangen in Kazachstan

Koning Filip en koningin Mathilde zijn zondag aangekomen in Astana, de hoofdstad van Kazachstan, voor een driedaags staatsbezoek. Ze werden onder meer met een parade ontvangen door president Kassym-Jomart Tokayev van Kazachstan. Het Belgische koningshuis deelt op sociale media beelden van de aankomst en begroeting.

Het staatsbezoek aan de republiek gaat maandag officieel van start. Het is het allereerste Belgische staatsbezoek aan Centraal-Azië. Het doel is de samenwerking tussen België en Kazachstan op economisch, academisch en cultureel vlak te versterken.

Koning Filip bezocht als kroonprins wel meerdere keren Kazachstan. Zo was hij in 2002 en 2009 in Bajkonoer voor de lancering van de twee missies van de Belgische astronaut Frank De Winne naar het Internationaal Ruimtestation ISS.