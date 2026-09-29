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Belgisch koningspaar kijkt naar demonstratie glasblazen in Luik

29 sep , 16:59Koningshuis
anp290926183 1
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Koning Filip en koningin Mathilde hebben dinsdag een bezoek gebracht aan de provincie Luik. Het Belgische koningspaar keek tijdens een bezoek aan de kristalfabriek Val-Saint-Lambert onder meer toe bij een demonstratie glasblazen.
De kristalfabriek bestaat dit jaar 200 jaar. Tijdens het bezoek kreeg het koningspaar een rondleiding door het museum. Daarbij maakten Filip en Mathilde onder meer een stop bij de zogeheten Vaas van de Negen Provincies.
Eerder op de dag gingen Filip en Mathilde langs bij Le Bercail in Luik. Dat is een dag- en verblijfscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking.
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