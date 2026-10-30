Belgische koningin bezoekt onderzoekscentrum in Mol

De Belgische koningin Mathilde heeft vrijdag het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol bezocht. De vrouw van koning Filip bracht het bezoek ter voorbereiding op toekomstige Belgische economische missies, die zij sinds dit jaar leidt.

VITO is een onderzoekscentrum dat samen met bedrijven en overheden oplossingen ontwikkelt op het vlak van klimaat en milieu. Tijdens haar bezoek kreeg Mathilde onder meer uitleg over carbstonetechnologie. Daarmee kunnen bouwmaterialen worden gemaakt uit industriële reststoffen zonder cement te gebruiken. Ook slimme sensoren, groene waterstof en kunstmatige intelligentie voor het sorteren van afval kwamen aan bod.

Mathilde zou oorspronkelijk in november naar Saudi-Arabië gaan voor een economische missie, maar dat werd uit veiligheidsoverwegingen uitgesteld. Eerder dit jaar leidde zij wel een economische missie naar Turkije. Mathilde nam de taak over van prinses Astrid, die met gezondheidsproblemen kampt.