Bekerhouder AZ in tweede ronde KNVB-beker tegen HSV Hoek

AMSTERDAM (ANP) - Bekerhouder AZ speelt in de tweede ronde van de KNVB-beker een uitwedstrijd tegen het Zeeuwse HSV Hoek. Dat is vrijdag door loting bepaald. Hoek staat na elf speelronden op de vijftiende plaats in de tweede divisie.

De clubs die dit seizoen Europees voetbal spelen, hoefden in de eerste ronde nog niet in actie te komen. Feyenoord, koploper van de Eredivisie, gaat op bezoek in Veenendaal bij GVVV. Landskampioen PSV ontvangt Vitesse, Ajax speelt een thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch, FC Twente gaat op bezoek bij Fortuna Sittard en NEC speelt een uitduel met Excelsior '31.

De wedstrijden zijn op 1, 2 en 3 december. Het speelschema wordt later bekendgemaakt.

Programma tweede ronde: Roda JC - RKAV Volendam, Fortuna Sittard - FC Twente, Almere City FC - VVSB, Go Ahead Eagles - TOP Oss, Ajax - FC Den Bosch, NAC Breda - SC Genemuiden, RKC Waalwijk - SC Cambuur, Excelsior '31 - NEC, sc Heerenveen - De Treffers, FC Eindhoven - Quick Boys, FC Emmen - FC Utrecht, GVVV - Feyenoord, Willem II - Excelsior, AFC - Purmersteijn, PSV - Vitesse, HSV Hoek - AZ.