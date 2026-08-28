Berendsen noemt overlijden koning Harald heel triest

Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen noemt het overlijden van koning Harald "heel triest nieuws". De Noorse koning overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo.

"Noorwegen is natuurlijk een zeer goed bevriende staat. We hebben warme banden, we hebben ook warme historische banden", zei de minister voor aanvang van de ministerraad. De vraag of iemand namens de regering naar de uitvaart gaat, kon hij nog niet beantwoorden.

Eerder condoleerde minister-president Rob Jetten de Noorse premier al met het overlijden van Harald. Hij wenste de Noorse koninklijke familie en de inwoners van dat land "veel sterkte in deze verdrietige tijd" toe en noemde ook de warme banden met het land.