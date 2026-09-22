Bezoek koningin Máxima aan 013 Poppodium gaat niet door

Het bezoek dat koningin Máxima op woensdagmiddag 7 oktober zou brengen aan 013 Poppodium in Tilburg gaat niet door. Dat heeft de organisatie van het bezoek laten weten. Ook de Rijksvoorlichtingsdienst heeft inmiddels op de website van het Koninklijk Huis een update geplaatst dat het bezoek geen doorgang heeft.

Het Cultuurfonds laat desgevraagd aan het ANP weten dat het besluit genomen is "door een samenloop van omstandigheden". Of het bezoek op een later moment wordt ingehaald, is op dit moment "niet voorzien", aldus de woordvoerder van het Cultuurfonds.

Het bezoek aan het poppodium zou in het teken staan van talentontwikkeling in de popmuziek. De koningin zou er verschillende gesprekken voeren en ook optredens bijwonen.