Telegraph: prins Harry werkt aan documentaire over Diana

Prins Harry zou een documentaire willen maken over zijn moeder, de in 1997 overleden prinses Diana. Dat schrijven Britse media, waaronder The Telegraph, op basis van bronnen. De hertog van Sussex zou inmiddels verschillende mensen hebben benaderd met de vraag of zij aan de documentaire mee willen werken.

The Telegraph schrijft vernomen te hebben dat de hertog van Sussex de dertigste sterfdag van Diana wil aangrijpen om zijn moeder "op de meest betekenisvolle manier" te eren. Op 31 augustus 2027 is het precies dertig jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Parijs.

Een bron dicht bij Harry heeft aan de media laten weten dat de prins inmiddels verschillende mogelijke projecten rond de dertigste sterfdag van zijn moeder heeft onderzocht, maar dat nog niets definitief is.

Prins Harry werkte in 2017 samen met zijn broer William al eens mee aan een documentaire over hun moeder. In Diana, our mother: her life and legacy deelden de broers herinneringen aan hun moeder en vertelden ze over de impact van haar dood. De film verscheen ter gelegenheid van de twintigste sterfdag van prinses Diana.