Bloemenzee voor paleis in Oslo blijft groeien

Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald zijn opnieuw veel Noren naar buiten gegaan om afscheid te nemen van hun vorst. Op het Slottsplassen, het plein voor het paleis in Oslo, blijft de bloemenzee groeien. Ook zijn er, ondanks het slechte weer, voortdurend honderden mensen aanwezig.

Op het plein worden niet alleen bloemen, maar ook vlaggen, tekeningen, brieven en andere spullen neergelegd. Ook steken velen een kaars aan.

Ook in andere steden in Noorwegen ontstaan plekken waar men stilstaat bij het overlijden van Harald, die ruim 35 jaar op de troon zat. Zo liggen er in Bergen op verschillende plekken bloemen, onder meer bij Gamlehaugen, de officiële koninklijke residentie in de stad. Hetzelfde geldt voor onder meer Trondheim en Stavanger.

In veel Noorse steden kunnen mensen ook een condoleanceregister tekenen.