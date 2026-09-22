Boek Charles Spencer over Diana vliegt Britse winkels uit

Het veelbesproken boek van Charles Spencer over het leven van prinses Diana wordt goed verkocht in Groot-Brittannië. Op de eerste dag van de verkoop van Swan Song: Diana, My Sister schoot de publicatie direct naar de eerste plaats van de bestsellerslijst van Amazon, meldt Reuters.

Uit het boek lekten de afgelopen week al diverse passages. Spencer, de broer van de in 1997 overleden Diana, claimt daarin onder meer dat toenmalig prins Charles na haar dood "uitgelaten" en als "een loterijwinnaar" klonk. Ook zou Charles tegen Spencer hebben gezegd dat Diana "snel genoeg" vergeten zou zijn.

De voorpublicaties leverden vorige week een zeldzame en opmerkelijke reactie van het paleis op. Het hof stelde dat de koning ervan bewust is dat "de pijn van rouw binnen de familie het redelijk vermogen kan vertroebelen". Normaal reageert het Britse hof nooit op beweringen in boeken.

Volgens Reuters leverden de fragmenten nieuwsgierige Britse kopers op bij boekhandels.