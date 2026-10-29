Brits koningspaar betuigt steun aan Spanje na treinramp

Koning Charles en koningin Camilla hebben hun steun betuigd aan de Spaanse koning en het Spaanse volk naar aanleiding van de dodelijke treinramp bij Urda, die woensdagochtend plaatsvond. "Ons hart gaat uit naar het Spaanse volk in deze momenten van ontzetting en rouw", aldus het Britse koningspaar in een verklaring aan koning Felipe. "Wij betuigen u ons diepste medeleven en bieden onze steun in gebed aan."

Charles en Camilla laten weten "diep bedroefd" te zijn door het nieuws. "In een moment van zo'n verwoestende tragedie en verlies wilden wij u laten weten hoezeer wij meeleven met de families en vrienden van alle mensen die om het leven zijn gekomen, evenals met de vele mensen die ernstig gewond zijn geraakt", staat verder in het statement.

Woensdag botste een hogesnelheidstrein op een andere trein, waardoor zeker 74 mensen om het leven kwamen. Daarnaast raakten nog eens 110 mensen gewond. Koning Felipe en koningin Letizia reisden donderdagmiddag naar het ziekenhuis in Toledo, waar zij gewonden van de treinramp bezochten.