Brits leger eert Patrick Stewart met titelsong Star Trek

Het Britse leger heeft de titelsong van de Star Trek-franchise gespeeld ter ere van de overleden acteur Patrick Stewart. In een video is te zien dat een orkest van paleisbewakers het nummer ten gehore brengt bij Buckingham Palace in Londen.

Gezien de tijd van het jaar droegen de Grenadier Guards lange grijze mantels en hun bekende zwarte berenmutsen.

Stewart overleed woensdag op 86-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Hij genereerde internationale bekendheid door zijn rol als Captain Jean-Luc Picard in Star Trek. In 2010 werd de Britse acteur geridderd door koningin Elizabeth.