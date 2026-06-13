De Britse koninklijke familie is zaterdag verschenen op het balkon van Buckingham Palace ter gelegenheid van Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade waarmee officieel de verjaardag van koning Charles wordt gevierd.

Charles en koningin Camilla werden op het balkon vergezeld door onder anderen prins William, prinses Catherine en hun kinderen George, Charlotte en Louis.

Trooping the Colour geldt als een van de belangrijkste evenementen op de Britse koninklijke kalender. Dit jaar is het de vierde keer dat de ceremonie wordt gehouden sinds Charles koning werd.