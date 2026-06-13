Prinses Catherine heeft tijdens Trooping the Colour de aandacht getrokken met haar lichtblauwe outfit. Britse media zien in de keuze van de prinses van Wales een knipoog naar prinses Diana.

Ze verscheen zaterdag in een lichtblauwe creatie van ontwerpster Catherine Walker, gecombineerd met een bijpassende hoed van Philip Treacy. De outfit doet volgens Britse media denken aan een die Diana begin jaren negentig droeg.

De prinses arriveerde in een koets met haar kinderen George, Charlotte en Louis voor de jaarlijkse officiële viering van de verjaardag van koning Charles. Prins William nam te paard deel aan de militaire parade.

Trooping the Colour geldt als een van de belangrijkste evenementen op de Britse koninklijke kalender.