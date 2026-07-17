Britse prinses Anne op bezoek bij Thais koningspaar

De Britse prinses Anne en haar man Timothy Laurence hebben tijdens een bezoek aan Thailand de Thaise koning Maha Vajiralongkorn en koningin Suthida opgezocht. Het Thaise hof deelt beelden van het bezoek op Instagram.

Op de beelden is te zien hoe de zus van koning Charles werd ontvangen door het Thaise koningspaar. Ook bekeek ze een aantal boeken die het koningspaar voor de prinses had klaargelegd, waaronder een boek over de kledingstijl van Annes overleden moeder, koningin Elizabeth. Anne had ook een ontmoeting met de Thaise prinses Maha Chakri Sirindhorn, de jongere zus van de koning.

De prinses en haar echtgenoot zijn sinds donderdag in Thailand. Eerder deze week brachten zij een bezoek aan Zuid-Korea.