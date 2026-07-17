Burgemeester Marcouch over Vitesse: fantastische uitspraak

ARNHEM (ANP) - De beslissing van de Hoge Raad op vrijdag waardoor Vitesse de licentie behoudt om betaald voetbal te kunnen spelen, is een "fantastische uitspraak", zegt Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. Marcouch noemt het "een mooie beloning voor de supporters en voor de ondernemers die hun nek hebben uitgestoken."

Marcouch hoopt dat de uitspraak betekent dat van verdere procedures wordt afgezien. Er loopt nog een bodemprocedure, waarin de rechter een definitief besluit zal nemen over de licentie.

"Vitesse is aardig aan het bouwen en gaat echt omhoog", zegt Marcouch. "We hopen dat alle kracht en energie van het bestuur, de voetballers en de supporters kan gaan naar het versterken van de club en het werken aan sportprestaties."