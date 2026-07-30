Britse royals moedigen sporters aan bij Commonwealth Games

Leden van het Britse koningshuis hebben donderdag een bezoek gebracht aan de Commonwealth Games in Glasgow. Onder anderen prinses Anne en haar jongere broer prins Edward namen plaats op de tribune van het atletiekstadion.

Edward, beschermheer van Commonwealth Sport, werd vergezeld door zijn vrouw hertogin Sophie en Anne zat iets verderop met haar echtgenoot Timothy Laurence. De prinses zat naast de vicevoorzitter van Commonwealth Sport, Hugh Graham. Ook ontmoette ze Finnie, de officiële mascotte van het sportevenement voor landen van het Gemenebest.

De Commonwealth Games werden vorige week geopend door koning Charles en koningin Camilla. De Spelen duren nog tot zondag.