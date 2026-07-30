UEFA haalt hard uit naar FIFA om commercialiseringsplannen WK

NYON (ANP) - De Europese voetbalbond UEFA heeft hard uitgehaald naar de FIFA in verband met de commercialiseringsplannen rond het WK voetbal. In de verklaring waarin de UEFA donderdag kenbaar heeft gemaakt de competities van de FIFA te boycotten, maakt de bond duidelijk dat het WK "niet te koop" is. Alle 55 UEFA-landen stemden donderdag tijdens een spoedberaad in met de boycot, zolang de plannen op tafel liggen.

"Het WK kan niet worden behandeld als een beleggingsproduct. Het is een van de belangrijkste sportieve nalatenschappen in het voetbal, opgebouwd door generaties van spelers, nationale elftallen en supporters van elk continent", schrijft de UEFA. "Geen enkel deel daarvan mag ooit worden ingeleverd aan private investeerders. Het WK is niet te koop."

"Dit is geen democratische beslissing, maar bestuur middels intimidatie", vervolgt de Europese voetbalbond. "De toekomst van voetbal kan niet worden gedicteerd door de verwachtingen van diegenen wier eerste plicht het is om financieel rendement te maximaliseren."