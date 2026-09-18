Broer van Diana verdedigt uitspraken over Charles in nieuw boek

Charles Spencer, de broer van prinses Diana, staat achter de uitspraken die hij in zijn nieuwe boek doet over koning Charles. In een interview met de BBC staat Spencer erop dat hij in zijn boek de waarheid vertelt over een telefoongesprek met Charles na de dood van zijn zus.

Afgelopen week werd een fragment van het boek Swan Song: Diana, My Sister breed uitgemeten in Britse media. Daarin rept Spencer van een telefoongesprek na de dood van Diana in 1997. Daarin zou toenmalig prins Charles tegen Spencer hebben gezegd dat Diana "snel genoeg" vergeten zou zijn. Dat ontlokte een zeldzame reactie van het paleis. Daarin liet Buckingham Palace weten dat de koning zich ervan bewust was "dat de pijn van broederlijk verdriet het gezond verstand kan vertroebelen" en "herinneringen kan kleuren".

In het interviewfragment dat de BBC deelde, benadrukt Spencer dat hij "de waarheid" spreekt. "Ik kan je verzekeren, dat waren de exacte woorden die hij zei", stelde Spencer. Gevraagd naar bewijs voor zijn claims, zei Spencer dat hij destijds familie en vrienden er meteen over had verteld "omdat het zo monsterlijk was". Ook zei hij dat hij maar "twee keer" in zijn leven een telefoongesprek met Charles heeft gehad.

Het boek van Spencer wordt volgende week gepubliceerd. Het volledige interview van Spencer met de BBC wordt zondagavond uitgezonden.