Camilla binnenkort te zien in nieuwe BBC-documentaire

De Britse koningin Camilla is binnenkort te zien in The Book That Changed My Life, een documentaire van de BBC over de invloed die boeken op mensen kunnen hebben. Dat heeft de Britse omroep zaterdag bekendgemaakt.

In de documentaire, die vanaf 14 oktober te zien is, staat centraal hoe boeken "onze blik kunnen verruimen en soms de loop van een leven kunnen veranderen", aldus de BBC. Camilla ontmoet vier mensen die vertellen hoe een bepaald boek hun leven heeft veranderd.

"Ik verliet al vrij jong de school, dus lezen is grotendeels mijn opleiding geweest", vertelt Camilla in een fragment gedeeld op Instagram ter promotie van de documentaire. "Je leert zo veel over mensen, over het leven. Ik denk dat mensen die niet lezen heel veel missen."

De vrouw van koning Charles staat bekend om haar liefde voor boeken en lezen. Enkele jaren geleden richtte ze The Queen's Reading Room op, een liefdadigheidsorganisatie die lezen wil stimuleren. The Book That Changed My Life is gemaakt in samenwerking met The Open University en The Queen's Reading Room.