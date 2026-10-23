Leonor ontmoet Lionel Messi in aanloop naar prijsuitreiking

De Spaanse prinses Leonor heeft in aanloop naar de uitreiking van de Prinses van Asturiëprijzen Lionel Messi ontmoet. De Argentijnse profvoetballer ontvangt vrijdagavond de Prinses van Asturiëprijs voor de Sport. Leonor overhandigde de laureaten voorafgaand een insigne in hotel de la Reconquista in Oviedo.

De oudste dochter van koning Felipe, die de titel prinses van Asturië draagt, maakte ook alvast kennis met Patti Smith. De Amerikaanse zangeres wordt onderscheiden met de Prinses van Asturiëprijs voor de Kunsten. De andere prijzen worden uitgereikt aan mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd op gebieden als wetenschap, techniek, cultuur, sociaal werk en humanitaire actie.

De uitreiking van de prestigieuze internationale prijzen vindt plaats in het Campoamor-theater in Oviedo. Naast Leonor zijn ook het Spaanse koningspaar, prinses Sofía en koningin Sofía daarbij aanwezig. Prinses Leonor en haar vader koning Felipe houden vrijdagavond allebei een toespraak.