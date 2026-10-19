Carl Gustaf onderstreept nauwe banden tussen Zweden en Singapore

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft maandagochtend de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam en zijn vrouw Jane Ittogi welkom geheten tijdens een toespraak op het koninklijk paleis in Stockholm. "Nu onze landen 60 jaar diplomatieke betrekkingen vieren, biedt dit staatsbezoek de gelegenheid om stil te staan bij ons nauwe partnerschap", zei de 80-jarige vorst onder meer.

Het staatsbezoek, dat tot en met woensdag duurt, staat in het teken van zestig jaar diplomatieke betrekkingen tussen de landen. "Dit weerspiegelt een langdurig partnerschap dat is gebaseerd op wederzijds respect, gedeelde belangen en nauwe samenwerking", zei Carl Gustaf daarover.

Daarnaast benadrukte hij de samenwerking te willen bevorderen "op gebieden die onze toekomst zullen bepalen". Carl Gustaf noemde voorbeelden als infrastructuur, duurzame ontwikkeling en efficiënte vervoerssystemen. Hij zei ernaar uit te kijken "samen nieuwe mogelijkheden te verkennen".

De koning blikte ook met "oprechte waardering" terug op het staatsbezoek dat hij in 2024 aan Singapore bracht. "De warme gastvrijheid en de sterke banden tussen onze landen, waarvan ik zelf getuige mocht zijn, hebben mijn overtuiging versterkt dat Singapore en Zweden gewaardeerde vrienden zijn", zei Carl Gustaf, die destijds als eerste Zweedse vorst een staatsbezoek aan Singapore bracht.