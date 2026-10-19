Semenyo acht weken uitgeschakeld bij ManCity door beenblessure

MANCHESTER (ANP/AFP) - Manchester City moet het acht weken zonder aanvaller Antoine Semenyo stellen. Dat zei Manchester City-trainer Enzo Maresca op een persconferentie in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen AEK Athene van dinsdag.

Semenyo (26) liep zaterdag tegen Ipswich (3-2 winst) een beenblessure op. Volgens Maresca gaat het niet om een spierblessure. "Aanvankelijk vreesden we voor een ernstigere blessure. Maar na onderzoeken zijn we opgelucht. Het zal acht weken duren", vertelde de Italiaanse coach.

Topspits Erling Haaland, die tegen Ipswich aan het eind van de wedstrijd strompelend van het veld ging, is er dinsdag mogelijk wel bij. "Er is een kans dat hij inzetbaar is", aldus Maresca, die grote wijzigingen in zijn basiselftal uitsloot. "We zullen proberen de zege binnen te halen door de beste spelers op te stellen die we op dit moment tot onze beschikking hebben."

De koploper van de Premier League ontvangt AEK dinsdag om 21.00 uur.