Koning Carl Gustaf heeft zijn vrouw koningin Silvia donderdag de Serafimermedaille gegeven, de hoogste onderscheiding van Zweden. Ze ontving de onderscheiding "voor haar buitengewoon belangrijke humanitaire inzet gedurende een halve eeuw".

Volgens het Zweedse hof heeft Silvia de afgelopen vijftig jaar grote betrokkenheid getoond bij humanitaire initiatieven die "van groot belang" zijn "voor vele mensen, zowel in Zweden als in andere landen". Het paleis deelde op Instagram foto's van de uitreiking, waarop te zien is hoe de koningin de onderscheiding in ontvangst neemt en de medaille heeft opgespeld. Kroonprinses Victoria, prins Carl Philip en prinses Madeleine, de drie kinderen van het Zweedse koningspaar, waren ook bij de plechtigheid.

Carl Gustaf reikte de onderscheiding uit in aanloop naar zijn aanstaande gouden huwelijksjubileum, dat zaterdag wordt gevierd. Op deze dag staan verschillende festiviteiten gepland in de Zweedse hoofdstad Stockholm.