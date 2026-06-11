Keizer Naruhito wil vriendschap met Nederland verdiepen

De Japanse keizer Naruhito ziet de aanstaande staatsbezoeken aan Nederland en België als een ideale gelegenheid om vriendschappen in beide landen "te verdiepen". Dat zei hij woensdag tijdens een ontmoeting met Japanse journalisten in het Keizerlijk Paleis in Tokyo.

"Ik wil stilstaan bij de geschiedenis die tussen beide landen is opgebouwd", sprak de keizer. Hoewel er nu al tientallen jaren sprake is van vriendschap, moet volgens hem niet vergeten worden dat bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog het toenmalige Japanse leger de Nederlandse kolonie Indonesië binnenviel. "Vooral in Nederland wil ik stilstaan bij het feit dat er nog steeds mensen zijn die de pijn van toen met zich meedragen."

Het Japanse staatsbezoek van Naruhito en zijn vrouw keizerin Masako aan Nederland duurt van 17 tot en met 19 juni. Daarna vertrekt het duo naar België, waar het keizerspaar het weekend doorbrengt met de Belgische koning en koningin. Vervolgens vindt het officiële staatsbezoek plaats van 23 tot en met 25 juni.