Prins Carl Philip heeft donderdag in Stockholm de prijs uitgereikt aan de Zweedse chef-kok van het jaar. In de finale van het Zweedse kampioenschap professioneel koken namen zes finalisten het tegen elkaar op. De 25-jarige Evelina Änggren ging er met de winst vandoor.

"Nu gaan we bier drinken", zei de winnares volgens Zweedse media na afloop. Carl Philip overhandigde haar de gouden medaille en een cheque van 250.000 Zweedse kronen, omgerekend ruim 22.000 euro. De zoon van koning Carl Gustaf en koningin Silvia is beschermheer van de kookwedstrijd en zat ook in de jury. Het Zweedse hof deelde op sociale media beelden van de prijsuitreiking en feliciteerde Änggren ook met haar overwinning.

Änggren is de vierde vrouw in vijf jaar die het Zweedse kampioenschap wint. De finale bestond uit drie deelopdrachten met verschillende ingrediënten. De winnende chef-kok serveerde de jury gerechten met sint-jakobsschelpen, schnitzel en tarbot.