Catherine en George bezoeken samen luchtmachtbasis

De Britse prinses Catherine heeft onlangs samen met haar oudste zoon prins George een bezoek gebracht aan de luchtmachtbasis RAF Coningsby. Op sociale media werden enkele beelden van het bezoek gedeeld.

De video werd gedeeld ter ere van Armed Forces Day (Dag van de Strijdkrachten), die jaarlijks valt op de laatste zaterdag van juni. George, die volgende maand zijn 13e verjaardag viert, nam onder meer plaats in de cockpit van een vliegtuig. Ook ontmoette hij piloten en mocht hij van dichtbij historische militaire vliegtuigen bekijken. Verschillende media benoemden dat George inmiddels al bijna even lang is als zijn moeder.

Het kantoor van prins William en Catherine deelde bij het filmpje ook een eerbetoon aan de strijdkrachten. "We hebben kennisgemaakt met de buitengewone geschiedenis van deze vliegtuigen en de piloten en technici ontmoet die hun nalatenschap levend houden. Een indrukwekkende herinnering aan de moed, vaardigheid en toewijding van degenen die in het verleden en het heden in dienst zijn. Dank aan iedereen die heeft gediend en nog steeds in dienst is."