Catherine geeft opdracht voor onderzoek naar natuur en kinderen

Prinses Catherine van Wales heeft de Britse organisatie Centre for Early Childhood opdracht gegeven om nieuw onderzoek te doen naar de invloed van de natuur op de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat deelt de prinses vrijdag in een bericht op Instagram. De echtgenote van prins William is de oprichter van het Centre for Early Childhood en zet zich daarmee al jaren in voor meer onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen.

"Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat steeds duidelijker zien hoe belangrijk de natuur is voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn", vertelt Catherine in een onlinevideo. "De natuur is een buitengewone omgeving voor ons allemaal, en in deze digitale tijd, waarin technologie de boventoon voert, is kwaliteitstijd buiten belangrijker dan ooit", vult ze aan.

Over het nieuwe project zegt Catherine dat ze wil laten onderzoeken "hoe natuur, creativiteit en relaties de gezonde ontwikkeling van baby's en jonge kinderen het best kunnen ondersteunen". Ze noemt de natuur een "prachtige plek om te ontdekken hoe we onze sociale en emotionele vaardigheden succesvol kunnen voeden". "Vaardigheden die de basis vormen voor een leven lang gezondheid en welzijn", stelt ze.

Het onderzoek gaat volgend jaar van start en krijgt daarbij steun van het Hertogdom van Cornwall. Het landgoed zet zich volgens de eigen website in voor onder meer het ondersteunen van de geestelijke gezondheid. Daarnaast moedigt het initiatieven aan om klimaatuitdagingen aan te pakken. Prins William is de hertog van Cornwall.