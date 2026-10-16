Máxima naar Museon-Omniversum voor jubileum Schuldenlab070

Koningin Máxima is op woensdag 28 oktober in het Museon-Omniversum aanwezig bij een bijeenkomst ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Schuldenlab070 in Den Haag. Schuldenlab070 legde in 2016 de basis voor de huidige Stichting Financieel Gezond Nederland (SFGN), waar Koningin Máxima erevoorzitter van is.

Koningin Máxima bezocht in 2018 Jongeren Perspectief Fonds (JPF), een van de methoden van Schuldenlab070 om schuldenproblematiek in de gemeente Den Haag terug te dringen. De aanpak maakte indruk op de koningin, waarna mede op haar initiatief SchuldenlabNL werd opgericht om deze en andere schuldhulpmethoden landelijk uit te rollen.

In 2025 gingen SchuldenlabNL en de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG) samen in Stichting Financieel Gezond Nederland. Deze publiek-private samenwerking heeft zich als ambitie gesteld om het aantal financieel kwetsbare en financieel ongezonde huishoudens in Nederland in 2030 te halveren.