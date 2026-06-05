Prinses Catherine heeft tijdens een bezoek aan een kankerbehandelingscentrum in Manchester gezien hoe een jonge Britse moeder het einde van haar chemotherapiebehandeling vierde. De vrouw, Claire Lorente, luidde een bel en kreeg een warme omhelzing van de prinses van Wales. Dat is te zien in een video van de BBC.

Het luiden van de bel markeert in veel ziekenhuizen en behandelcentra tegenwoordig het einde van de chemotherapie. In Manchester deed Claire Lorente dat in het bijzijn van haar familie, ziekenhuispersoneel en Catherine.

"Goed gedaan, wat een reis! Het was een zware, hè? Je hebt het fantastisch gedaan. Goed zo", zei de prinses tegen de vrouw. Catherine omhelsde ook de partner van Lorente. "Goed gedaan. Het is net zo moeilijk voor de familie en dierbaren." Vlak voor het luiden van de bel moedigde Catherine Lorente aan. "Je kunt het!", zei ze.

Holistisch

Kankerbehandelingscentrum The Christie biedt gratis complementaire en holistische therapieën aan voor zowel patiënten als hun naasten. Tijdens haar bezoek sprak Catherine ook met behandelaars en andere patiënten en naasten die therapieën volgen bij het centrum.

Catherine werd zelf ook behandeld voor een door het Britse hof niet nader toegelichte vorm van kanker. Vorig jaar maakte ze bekend in remissie te zijn.