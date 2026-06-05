MEXICO-STAD (ANP/DPA) - De Mexicaanse autoriteiten hebben bezoekers van het WK voetbal dat over een kleine week begint, gerustgesteld. "We zijn klaar om het WK te organiseren met inachtneming van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen", zei de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Roberto Velasco na een ontmoeting met zijn Duitse ambtsgenoot in Mexico-Stad.

Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK in het legendarische Azteca-stadion, kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protesten en wegblokkades van stakende leraren. Ook andere groepen, zoals boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico, hebben acties aangekondigd.

"We zijn een democratie, we zijn een land van vrijheden", rechtvaardigde Velasco de protesten in zijn land.

In Mexico, dat het WK samen met de Verenigde Staten en Canada organiseert, worden dertien van de in totaal 104 wedstrijden afgewerkt. De andere Mexicaanse speelsteden zijn Monterrey en Guadalajara.