Charles bedankt brandweerlieden voor hun inzet bij natuurbrand

Koning Charles heeft een bezoek gebracht aan nationaal park Cairngorms in Schotland, dat afgelopen zomer kampte met een grote natuurbrand. De koning zag met eigen ogen welke schade de brand had aangericht en sprak onder meer met brandweerlieden om ze te bedanken voor hun inzet.

In een bericht op sociale media zei Charles dat hij en koningin Camilla diep geraakt zijn door de gevolgen van verwoestende natuurbranden afgelopen zomer, niet alleen in Cairngorms maar ook in het Verenigd Koninkrijk en andere delen van Europa.

"De beelden van deze branden in de afgelopen maanden herinneren ons er indringend aan welke zware last aanhoudende hitte en droogte op onze kostbare aarde leggen", schrijft Charles verder. Ook wijst het volgens hem op de noodzaak om "dieperliggende oorzaken van klimaatverandering aan te pakken". "Als we dat niet doen, dreigen dergelijke tragische gebeurtenissen steeds vaker voor te komen."