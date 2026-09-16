Prins Sverre Magnus ontbreekt op gastenlijst uitvaart Astrid

Een groot deel van de Noorse koninklijke familie woont volgende week woensdag de uitvaart van prinses Astrid bij. Alleen prins Sverre Magnus, de zoon van koning Haakon, ontbreekt op de lijst van namen op de website van het Noorse hof.

Koning Haakon, koningin Mette-Marit, kroonprinses Ingrid Alexandra en koningin Sonja, de weduwe van de eind vorige maand overleden koning Harald, zijn er sowieso bij. Het paleis meldt ook dat er "overige familieleden" zijn, maar omdat zij niet officieel lid zijn van het Koninklijk Huis, worden zij niet vermeld.

Het hof maakte eerder bekend dat Sverre Magnus na de zomer in Portugal zou gaan studeren.

Vrijdag overleed prinses Astrid op 94-jarige leeftijd. Ze was de oudere zus van Harald en stierf precies twee weken na haar broertje. Vorige week woonde ze nog diens uitvaart bij.