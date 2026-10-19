Charles en Camilla 'diep geschokt' door brand Wainwright

Charles en Camilla zijn "diep geschokt en bedroefd" door de brand op de Canadese legerbasis Wainwright waarbij vier militairen zijn omgekomen en tientallen anderen gewond raakten. Dat schrijft het Britse koningspaar op sociale media. Canada hoort bij het Gemenebest en daarom is Charles ook daar staatshoofd.

"Ons diepste medeleven en onze oprechte condoleances gaan uit naar de families en naasten van degenen die het leven hebben verloren, en naar iedereen die gewond is geraakt of op een andere manier is getroffen in deze uiterst moeilijke tijd", schrijft het koningspaar. Ook spreken ze hun bewondering en dankbaarheid uit aan de hulpdiensten en zorgverleners.

"Bovenal gaan onze speciale gedachten en gebeden uit naar de inwoners van Alberta, en naar de Canadese strijdkrachten en hun families", aldus Charles en Camilla. Op de basis CFB Wainwright brak zaterdagmiddag lokale tijd een flinke brand uit. Naar de oorzaak van het voorval wordt nog onderzoek gedaan.