Charles en Camilla serveren drie soorten thee aan Omaanse sultan

Koning Charles en koningin Camilla serveren dinsdagavond tijdens het staatsbanket met de sultan van Oman drie soorten thee, die zijn geïnspireerd op de gekruide koffie Kahwa. Volgens het Britse hof is het Kahwa-concept aangepast "om in te spelen op de aloude Britse voorliefde voor thee". Het paleis vermeldt erbij dat "de aromatische kruiden en smaken die Kahwa zo kenmerkend maken" niet verloren zijn gegaan.

Genodigden van het staatsbanket kunnen dinsdagavond kiezen uit drie soorten thee, "die de warmte en gastvrijheid die zowel de Omaanse als de Britse tradities kenmerken" weerspiegelen.

Charles en Camilla kwamen in aanloop naar het diner alvast een kijkje nemen op Windsor Castle. In een video van het Britse hof is te zien hoe zij langs de gedekte en gedecoreerde tafel lopen.

Het staatsbezoek van sultan Haitham bin Tariq aan het Verenigd Koninkrijk ging dinsdagochtend van start. Ook William en Catherine, de prins en prinses van Wales, sloten aan bij diverse programmaonderdelen.