Van Bronckhorst wil dat Feyenoord met bravoure speelt in Sevilla

SEVILLA (ANP) - Trainer Giovanni van Bronckhorst wil dat Feyenoord ook in de uitwedstrijd tegen Real Betis met bravoure speelt. "We moeten lef tonen en ook zelf durven te voetballen", zei hij op een persconferentie in het stadion van de club uit Sevilla.

Real Betis is na twee speelronden nog zonder puntverlies in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. De huidige nummer 4 van La Liga won van Lille en FC Porto. "Ze hebben het zaterdag ook FC Barcelona heel lastig gemaakt", weet Van Bronckhorst. "Het wordt voor ons een enorme uitdaging om hier goed voor de dag te komen en de punten mee naar huis te nemen."

Van Bronckhorst houdt in de derde wedstrijd van dit seizoen in de Champions League geen rekening met de topper van zondag tegen PSV. De kans is groot dat hij voor dezelfde opstelling kiest als in het gewonnen duel met Como (3-2). "We hebben toen goed gespeeld", zei de coach van Feyenoord. "Mijn basisformatie zal niet veel verrassingen hebben."

Grasmat

Jakub Moder is dicht bij een terugkeer bij Feyenoord. De rentree van Shaqueel van Persie laat nog iets langer op zich wachten. Van Bronckhorst betreurt de staat van de grasmat in het stadion van Real Betis. "Het veld is niet zoals je verwacht van het niveau in de Champions League", zei de voormalige linksback. "Beide ploegen moeten met deze omstandigheden omgaan."

Feyenoord verloor in de eerste speelronde van FC Barcelona in de Champions League (5-1).