De vele medailles waarmee kroonprins Christian donderdag pronkte bij zijn benoeming tot tweede luitenant betreffen allemaal herinneringsmedailles. Dat zocht het Deense blad Billed Bladet uit.

De 20-jarige Christian, die pas sinds februari 2025 in het leger dient, viel tussen de andere militairen op met zijn indrukwekkende rij medailles. Daaruit bleek volgens het Deense blad dat hij niet dezelfde status als zijn collega's heeft, ook al werden zij eveneens benoemd tot tweede luitenant.

Het gaat om de herinneringsmedailles van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Margrethe in 2022, de 80e verjaardag van de koningin in 2020, het overlijden van prins Henrik in 2018, het gouden huwelijk van Margrethe en Henrik in 2017, de 75e verjaardag van de koningin in 2015, het 40-jarig regeringsjubileum van de koningin in 2012, de 70e verjaardag van de koningin in 2010 en de 75e verjaardag van Henrik in 2009.

Ook de borstster van de Orde van de Olifant, de hoogste Deense ridderorde, sprong in het oog. Die ontving Christian ter gelegenheid van zijn 18e verjaardag.

Kroonprins Christian begon in augustus vorig jaar aan de officiersopleiding bij het Deense leger. Volgend jaar vervolgt hij zijn opleiding bij de Koninklijke Lijfwacht, een eliteregiment binnen de Deense strijdkrachten.