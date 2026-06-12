LIVERPOOL (ANP) - Liverpool neemt na het ontslag van Arne Slot ook afscheid van zijn assistent-trainers Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst en Ruben Peeters. De club meldt dat de drie Nederlanders in navolging van Slot vertrekken.

Hulshoff was vanaf het begin van Slots aanstelling in 2024 assistent bij Liverpool, net als prestatiecoach Peeters. Zij werden met het team landskampioen in 2025. Van Bronckhorst werd vorige zomer toegevoegd aan de staf van Slot.

Liverpool maakte op 30 mei bekend dat de club trainer Slot na twee seizoenen had ontslagen. De voormalig coach van AZ en Feyenoord had nog een contract voor een seizoen. De club presenteerde op 4 juni Andoni Iraola als opvolger. De 43-jarige Spanjaard was eerder hoofdtrainer van Bournemouth.