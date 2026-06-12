Claire Bender is dankzij haar rol in de serie Máxima enorm van prinses Mabel gaan houden. Volgens haar heeft de prinses een enorme aantrekkingskracht op mensen, vertelt de actrice, die de rol van Mabel speelt, vrijdag in een interview met de Volkskrant. "Ik vind haar enorm indrukwekkend. Stoer, autonoom en niet bang. Volgens mij houdt ze wel van wat thrills in haar leven, en dat vind ik gewoon vet. Ook om te spelen."

"Beatrix is dól op haar. Ik denk dat het ook is omdat ze niet bang is, zeer bekwaam is in het sociale 'spel' en veel contact maakt: ze blijft mensen vaak voortdurend aankijken als ze met ze praat", vervolgt de 32-jarige Bender, die Mabel ook zal spelen in de spin-offserie Mabel & Margarita. "En dan zegt ze ongelooflijk intelligente dingen én ze is grappig. God, het klinkt alsof ik verliefd op haar ben. Ik ben ook gek op haar. Je moet altijd van je personages houden."

Bender vindt het wel "een zware verantwoordelijkheid" om een echt persoon te spelen. Dat voelde ze nog meer in haar rol als Virrie Cohen in de geprezen EO-serie De Joodse Raad. "Ik voelde de druk om haar eer aan te doen. Maar tegelijkertijd moet je dat wel proberen los te laten. Anders kan het niet."