Daily Mail: meer beelden kindermisbruik in opslagruimte Markle

Journalisten van de Britse tabloid The Daily Mail zeggen dat ze in Mexico beelden van seksueel kindermisbruik hebben aangetroffen die in bezit zouden zijn geweest van Thomas Markle, de vader van de hertogin van Sussex. Het materiaal werd gevonden in een opslagruimte die Markle huurde in Rosarito Beach, meldt de krant.

De ruimte is niet ver van de voormalige woning van Markle. De journalisten zouden onder meer "boeken over pedofilie en tijdschriften met afbeeldingen van seksueel misbruikte kinderen" hebben gevonden. De ontdekking is aangegeven bij de FBI, die nog niet heeft gereageerd op het artikel.

De vondst komt bovenop het onderzoek dat loopt naar de vader van Meghan in de Filipijnen. Haar halfbroer Thomas Markle jr. overhandigde vorige week vier dozen met materiaal, waaronder computers, telefoons, harde schijven en oude videobanden, aan de politie. Daartussen zouden honderden beelden van seksueel kindermisbruik zitten die naar verluidt van de 82-jarige Markle sr. waren.

Markle woonde in Rosarito in de tijd dat zijn dochter Meghan in het huwelijk trad met prins Harry.