Frederik ziet oude foto's van familie op universiteit in Odense

Koning Frederik heeft vrijdag het 60-jarig jubileum van de Syddansk Universitet, de Universiteit van Zuid-Denemarken, bijgewoond. Dat gebeurde in de Deense plaats Odense, waar de universiteit is gevestigd.

Tijdens het bezoek liet de rector de Deense vorst een wand met foto's van de opening van de universiteit zien. Onder anderen koningin Margrethe en koningin Ingrid waren daar in het najaar van 1966 bij aanwezig. Op foto's van het Deense hof is te zien dat Frederik voor de fotomuur staat waarop zijn moeder en grootmoeder zijn afgebeeld.

De koning woonde vrijdag het jaarfeest bij, waar doctoren en eredoctoren worden onderscheiden. Ook reikt de universiteit onder meer de Innovatieprijs, de Onderwijsprijs en de Prijs voor Onderzoeksverspreiding uit.